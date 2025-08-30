¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

30 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Gimnasia y Esgrima
Liga Jujeña
Automovilismo
El tiempo en Jujuy
Río Blanco
Sube
Emilia Attías
Elecciones 2025
influyente
Barrio Santa Rosa
Barrio Gorriti

Sustrajeron la batería de un rodado y los aprehendieron

Uno de los inculpados tenía pedido de captura y el otro, medidas judiciales.

Sabado, 30 de agosto de 2025 00:00
DETENCIÓN | MOMENTO EN QUE INTERCEPTARON A LOS PROTAGONISTAS.

Dos sujetos robaron la batería de un automóvil y fueron detenidos. Ambos tienen medidas judiciales.

Dos sujetos robaron la batería de un automóvil y fueron detenidos. Ambos tienen medidas judiciales.

El hecho tuvo lugar días atrás sobre un tramo de la calle Iriarte del barrio Gorriti de la ciudad capital.

En esas circunstancias, efectivos observaron a dos sujetos, tristemente conocidos en el ámbito delictivo, transportando una batería.

De inmediato fueron interceptados, no supieron justificar la pertenencia de la misma y luego se constató que había sido sustraída.

Además, uno de ellos tenía pedido de comparendo por delitos de amenazas, daños y lesiones; en tanto que su cómplice registraba prohibición de salida de la provincia.

 

