Jóvenes manifestaron su devoción en la Virgen

La Vigilia juvenil realizada entre la tarde y noche del sábado en Río Blanco reunió a jóvenes de diferentes partes de la provincia interviniendo en celebraciones litúrgicas en el templete, manteniendo una sana costumbre que demuestra su fe y devoción en la Virgen del Rosario.

JÓVENES PROTAGONISTAS

Junto a las mamás la juventud se destacó entre la feligresía que acompañó en la última jornada de peregrinación a esa localidad, como también colaboró en el desarrollo de las cinco misas previstas para ayer, tres en la mañana y dos en la tarde, todas ellas muy concurridas.

PREPARATIVOS | MONAGUILLOS Y MINISTROS ANTECEDEN AL OBISPO DE JUJUY.

Con el lema Peregrinos de la esperanza, se concretó la expresión de fe convocando a jóvenes y familias en el Jubileo 2025 para reencontrarse y agradecer. Desde Libertador General San Martín, Perico, Tilcara, Tumbaya, San Antonio, La Mendieta y demás poblados peregrinaron con fe y devoción.

Entre las intenciones que llevaron en su caminar, predominaron los pedidos por salud para sus madres, pero también por la unión de sus familias, por trabajo y por bienestar. Estas demostraron la preocupación que los embarga diariamente como las necesidades que afrontan en este tiempo de crisis.

FE | AGRADECIMIENTO A LA IMAGEN UBICADA DENTRO DE LA CAPILLA.

Fernández destacó su presencia y pidió por ellos.