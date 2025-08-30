Sustrajeron la batería de un rodado y los aprehendieron

Dos sujetos robaron la batería de un automóvil y fueron detenidos. Ambos tienen medidas judiciales.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Dos sujetos robaron la batería de un automóvil y fueron detenidos. Ambos tienen medidas judiciales.

El hecho tuvo lugar días atrás sobre un tramo de la calle Iriarte del barrio Gorriti de la ciudad capital.

En esas circunstancias, efectivos observaron a dos sujetos, tristemente conocidos en el ámbito delictivo, transportando una batería.

De inmediato fueron interceptados, no supieron justificar la pertenencia de la misma y luego se constató que había sido sustraída.

Además, uno de ellos tenía pedido de comparendo por delitos de amenazas, daños y lesiones; en tanto que su cómplice registraba prohibición de salida de la provincia.