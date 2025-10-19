Comesaña suspendió el encuentro por amenazas

Los hinchas no querían moverse de sus asientos. La incertidumbre era total. Hasta las trompetas incansables de los muchachos de la Lobo Norte dejaron de sonar. Es que todos sospechan algo y cuando el receso alcanzó el minuto 45 se supo la noticia: el polémico árbitro Lucas Comesaña había decidido suspender el partido Gimnasia 1 - Deportivo Madryn 0 por la ida de los cuartos de final del Reducido. ¿Qué pasó? Denunció que dirigentes lo amenazaron dentro del vestuario al finalizar el primer tiempo y que no estaban dadas las condiciones para seguir dirigiendo.

Ahora será el Tribunal de Disciplina de la AFA quien defina el futuro del "lobo" en los playoffs de la Primera Nacional. Se barajan diferentes hipótesis, desde la reanudación del juego a puertas cerradas, dar por perdido el encuentro e inclusive no posibilitar disputar la revancha en el Sur.

En declaraciones a TyC Sports, Comesaña fue contundente: "Sufrimos amenazas dentro del propio vestuario por dirigentes locales. Están todos identificados. Y no fue sólo a mí, sino al equipo arbitral. Nosotros tenemos la autoridad de permitir o no si un alcanzapelota permanece dentro del campo", sostuvo en relación a la expulsión de uno de los chicos "albiceleste" que cumplió tal fin.

Y agregó que "hablamos con ambos presidentes. En este caso tengo que elevar el informe y el Tribunal deberá decidir. Además realizaré una denuncia policial, porque ingresaron al vestuario sin golpear la puerta".

Se vienen horas difíciles para Gimnasia, pero será importante determinar también si Comesaña tiene animosidad contra el club "albiceleste", recordando que hace dos años tuvo un pésimo desempeño en la derrota con Deportivo Riestra y debió salir del "23 de Agosto" con custodia policial por la bronca que generó entre los hinchas sus desacertados fallos aquel día. Ayer, el referí de entrada no cobró un claro penal a favor del local. Luego pareció no medir con la misma vara algunas infracciones, pero las amonestaciones de Soria, Fernández y Noble tienen poco margen de discusión. Ahora bien, cuando le mostró la segunda amarilla al lateral del cuadro jujeño, la gente estalló. No era una infracción que mereció ser castigada con un acrílico.

Para nada. Y encima, la acción se produjo en el cierra etapa. Previamente, Gimnasia había salido a buscar el resultado, sabiendo que al no tener la ventaja deportiva debe ganar en casa para ir más tranquilo a la revancha. Sin embargo, puso más corazón que fútbol. Solís le hizo marca personal a "Panchito" Maidana y los volantes por afuera se conformaban con darle una mano a los hombres de contención con la intención que no haya espacios.

El local no se resignó y a puro centro intentó romper el esquema visitante. El "Barba" Quintana, incansable y luchador como siempre, tuvo su primera oportunidad pero Postel metió justo su pierna al momento del remate, pero en la acción siguiente, el "9" paró la pelota con el pecho, dio media vuelta y clavó un golazo que hizo estallar al reducto del barrio Luján. El "lobo" ganaba bien, pero la expulsión de Noble despertaba incertidumbre y luego la decisión de "no jugar" por parte de Comesaña dejó a la gente con un nudo en la garganta. Ahora AFA tendrá la última palabra.