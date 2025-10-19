Ganó Verstappen y Colapinto fue 17º

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con un cómodo triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos y le mete presión al líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri. El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó 17º.

El podio lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La carrera fue un verdadero monólogo por parte de Verstappen, quien cerró un fin de semana simplemente perfecto, en el que ya había ganado la carrera sprint, consiguiendo solo unas horas después la pole position con mucha contundencia.

Gracias a esta victoria (la tercera en las últimas cuatro carreras), Verstappen llegó a los 306 puntos y se ubicó a solo 40 al líder Piastri, quien hace solo cuatro fechas le sacaba 104 unidades.

Otro de los pilotos que terminó con un saldo positivo este fin de semana fue Norris, que se puso a solo 14 puntos de Piastri en el campeonato. Verstappen quiere seguir cosechando triunfos para consumar una de las mejores remontadas en la historia de la Fórmula 1.

Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Estados Unidos fueron Lewis Hamilton (Ferrari, 4º), Oscar Piastri (McLaren, 5º), George Russell (Mercedes, 6º), Yuki Tsunoda (Red Bull, 7º), Nico Hulkenberg (Sauber, 8º), Oliver Bearman (McLaren, 9º) y Fernando Alonso (Aston Martin, 10º).

Colapinto, por su parte, sufrió muchísimo la falta de ritmo en su Alpine y en ningún momento pudo pelear por ingresar a la zona de puntos. Sobre el final de la carrera, el argentino se acercó mucho a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y pese a que desde Alpine le pidieron que no lo superara, terminó adelantándolo en las últimas vueltas para finalizar en el 17º lugar.