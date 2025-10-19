Emotiva despedida ayer a la sagrada Virgen de Río Blanco

Las familias jujeñas peregrinaron masivamente ayer al santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, en Palpalá, para despedirse de la patrona al culminar las festividades en su honor y celebrar la jornada dedicada a la juventud y el Día de la Madre.

Fue el domingo más emotivo y muy esperado que vivió la feligresía en este mes dedicado a la Madre agradeciéndole su protección divina, pidiéndole su intersección y renovando la fe en ella como ejemplo de vida.

ACTO | SACERDOTES AYUDARON EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIÓN

Como en los domingos anteriores la comunidad y sikureros acompañaron a la sagrada imagen desde esta ciudad hasta su santuario recorriendo los aproximadamente 8 kilómetros de distancia. Siendo recibida por gran cantidad de fieles saludándola con los pañuelos en alto.

Ya en el santuario la imagen, alrededor de las 9 el obispo de la Diócesis de Jujuy, Daniel Fernández ofició la misa central que fue seguida atentamente por el público dispersado en todo el predio que abarca el campo santo.

En "este día tan hermoso para nosotros en el cual nos acercamos para experimentar una vez más la misericordia de Dios sobre nuestra vida, damos la bienvenida a todos aquellos que se sienten atraídos y convocados durante este octubre que se tiñe con los colores y la ternura de la Madre de Dios", expresó el prelado en su homilía.

Durante el oficio religioso pidió mirarla "como amparo de nuestra fe, lo cual es posible porque la contemplamos como una mujer de una fe poderosa".

INGRESO | DESPUÉS DE UN LARGO CAMINO LA IMAGEN LLEGA AL SANTUARIO.

María es "la mujer fuerte, de fe profunda, que desde el cielo nos sigue cuidando. Eso es propio de ella y de las mamás cristianas cuidar la fe de sus hijos. Todas ustedes acá presentes y las que están en el cielo, nos han regalado la fe", prosiguió.

Luego se preguntó: "¿Cuánto hicimos sufrir a las mamás cuando tomábamos un camino equivocado?, ¿cuando éramos rebeldes? ¿Cuánto sufren las mamás cuando dicen que su hijo se alejó de Dios?, ¿qué puedo hacer por él? Ahí precisamente están las mamás, como una mujer fuerte en la fe, que sabe que Dios escucha la oración de sus hijos y que en un momento Dios se hará presente en la vida de los hijos".

"Por eso hoy (por ayer) agradecemos la fe que nos transmitieron ustedes mamás a cada uno de nosotros y la fe que deberán seguir cultivando en nuestro corazón hasta el fin de la vida".

OFICIO | EL OBISPO DANIEL FERNÁNDEZ CELEBRÓ LA MISA CENTRAL.

Luego solicitó a la Virgen que cuide la fe de los jóvenes, quienes "necesitan mucho la fortaleza humana y espiritual para abrirse camino en la vida en tiempos difíciles, y también el estímulo para seguir estudiando, agarrar el camino del bien, rechazar las tentaciones, las adicciones, la vida fácil y conseguir el trabajo que a veces se hace difícil y esquivo".

Pidió que los jóvenes se agarren de la mano de Dios, "porque con una mano tendida al Padre y la otra agarrada de la mano de la Virgen, todo se puede".