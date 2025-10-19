Primero Jujuy Avanza continúa esta semana

El Frente Primero Jujuy Avanza inicia la recta final a las elecciones de medio término con una agenda intensa de actos, reuniones, caminatas y otras actividades proselitistas en esta ciudad y en el interior para asegurar los votos que les garanticen una banca en la Cámara baja.

Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta cada uno intensificará los encuentros con los electores exponiéndoles sus propuestas y a la vez asesorándoles sobre el nuevo sistema de votación con la Boleta Unica Papel.

Estos días son decisivos por lo que no descansarán hasta el inicio de la veda electoral, el próximo viernes a las 8. Mientras que el pasado sábado comenzó la prohibición de publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión.

Después del multitudinario acto de cierre de campaña en Palpalá el pasado viernes, en el Fpjv hay sobradas confianza en que el domingo se efectuará una muy buena elección, la que se asegurará estos días con otras acciones de campaña.

Por donde estuvo, Pascuttini aseguró que hay problemas de trabajo y salud que afectan a los jubilados y empleados porque no les alcanza el salario para llegar a fin de mes. Y aseguró que los productores y comerciantes están afrontando una grave injusticia.

Afirmó estar en total desacuerdo con lo que están afrontando los jujeños y asumió el compromiso de luchar por los intereses de la provincia y por lo que le corresponde a los jujeños.

Pidió el voto de la dirigencia y militancia peronista para el próximo domingo ganar una banca en el Congreso de la Nación desde donde ponerle un límite a las políticas del Gobierno nacional.

En la última etapa de la campaña los acompañarán los referentes del espacio peronista: Martín Palmieri (Hacemos), Carlos Haquim (Primero Jujuy), Agustín Perassi (Gana Jujuy) y Rubén Rivarola (Jujuy avanza), también se sumarán otros referentes de esta ciudad y del interior.

Pascuttini presenta sus proyectos legislativos

En conferencia de prensa anunciada para hoy desde las 11 en un hotel ubicado en Guemes 864 en esta ciudad, el candidato a diputado nacional en primer término por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini hará conocer los proyectos de ley que tiene previsto presentar en la Cámara baja.

Las iniciativas tienen como objetivo lograr las soluciones a las problemáticas que afronta la provincia para su desarrollo y las necesidades que afrontan los jujeños como consecuencia del gobierno de Javier Milei, receptadas durante sus visitas al interior y por los barrios capitalinos. Estará junto a Verónica Valente y Adrián Mendieta quienes aportarán a la exposición de cada uno de ellos como también referentes del espacio peronista.