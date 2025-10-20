°
20 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Veterano de guerra

Conmovedor agradecimiento

La madre de José Edgardo Cruz ponderó el homenaje a su hijo.

Lunes, 20 de octubre de 2025 02:08

Lethy Cristina Cruz, madre del excombatiente José Edgardo Cruz -fallecido el 8 de este mes- agradeció al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy el homenaje que le tributó en su despedida.

En una nota dirigida al presidente del centro, Antonio Leguina, Cruz expresó su "deseo de agradecer infinitamente el homenaje" tributado a su hijo.

"Con esa presencia de la federación conmovieron las fibras íntimas de todos nosotros sus familiares y amigos", sostuvo más adelante.

"Sé que mi hijo ofreció su juventud a la patria en la guerra, y su deseo fue siempre que haya unión entre todos los excombatientes, y así obtener el reconocimiento y la valoración social de todos quienes defendieron nuestra Bandera. Es por eso que la presencia de todos los que le rindieron ese homenaje tan emotivo y le brindaron el último adiós, nos puede ayudar a valorar a los héroes así como merecen", agregó Lethy Cristina Cruz.

"Sólo una infinita gratitud a su persona y a los soldados que vinieron a acompañarnos en tan difícil momento. Que Dios bendiga siempre a las instituciones que agrupan a los excombatientes", expresó finalmente en la conceptuosa nota.

 

