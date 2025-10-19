°
19 de Octubre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Cielo parcialmente nublado y sin lluvias para el inicio de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas templadas y estables hasta el fin de semana, con temperaturas máximas que rondarán los 25 °C y sin probabilidades de precipitaciones.

Domingo, 19 de octubre de 2025 22:42

El inicio de la semana se presenta con buen tiempo en la "Tacita de Plata" para este lunes 20 de octubre se espera cielo ligeramente nublado durante todo el día, sin probabilidad de lluvias y con una temperatura máxima de 25 °C y mínima de 12 °C. 

El martes continuará con condiciones similares: mínima de 12 °C y máxima de 28 °C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. 

A partir del miércoles, el termómetro marcará un ascenso: las máximas alcanzarán los 29 °C tanto el miércoles, el jueves con 31°C, con mínimas de 15 y 16 °C y nubosidad variable.

Hacia el viernes se espera un leve descenso de la temperatura, con registros entre los 17 °C y 24 °C, y una baja probabilidad de precipitaciones entre 0 y 40 % por la noche.

De acuerdo con el pronóstico extendido, la comunidad jujeña transitará una semana de tiempo agradable y sin inestabilidad, ideal para actividades al aire libre.

Temas de la nota

Temas de la nota

