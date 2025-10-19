No pudo Argentina

Argentina no pudo lograr su séptima Copa del Mundo en la categoría Sub 20. Anoche, en el estadio Nacional de Santiago de Chile, cayó dos a cero en manos de Marruecos, que por primera vez se quedó con el título.

Al inicio, el conjunto africano se encontró con un golazo de tiro libre de Zabiri, con cierta complicidad del arquero Barbi, y un rato después nuevamente el delantero amplió el marcador, tras jugadón de Maamma por derecha.

Fueron dos baldazos de agua helada para el combinado nacional, que nunca había estado en desventaja en este campeonato.

El técnico Diego Placente entendió que el problema era que no se desequilibraba arriba y por tal motivo la pelota volvía rápido al campo propio. Entonces, decidió enviar a la cancha a Silvetti, un delantero neto, por el volante Acuña.

Y dio sus réditos, porque Argentina mejoró y mucho. Sarco probó desde fuera del área y el tiro salió apenas desviado. Luego fue el golero Gomis quien impidió el gol de Prestianni al primer palo, y por último el ingresado Silvetti ganó en velocidad y su remate cruzado pasó apenas desviado.

En el inicio del complemento, otra vez Zabiri apareció solo y su disparo de fuera del área casi terminó en el tercer tanto.

El equipo nacional se fue con todo al ataque, pero dejó espacios vacíos que fueron bien aprovechados por su rival vía contragolpe.

Los minutos fueron pasando con los marroquíes cada vez más metidos atrás, sin dudar en tirar a la pelota a cualquier parte.

Los "albicelestes", por su parte, confundieron velocidad con apresuramiento. De esta manera, los pases precisos que habían caracterizados a este grupo a lo largo del Mundial nunca se vieron anoche. Todo costaba el doble, también por el hecho de aquellos dos goles de la etapa inicial.

El ingresado Subiabre envió un centro pasado y Silvetti llegó por atrás, pero no pudo conectar, en otra chance neta que la fortuna no permitió que terminara en festejo. Argentina intentó siempre y merece todos los aplausos. No se le dio, pero se fue con la frente en alto, jugando un buen fútbol y pensando que el futuro está asegurado con este semillero. Anoche fue golpeado de entrada y luego no pudo revetirlo, pero en el balance general es que su paso por Chile fue más que favorable.