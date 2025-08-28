Protagonizó un robo con un arma blanca y fue detenido

Un hombre fue detenido, luego de protagonizar un asalto bajo amenazas con un arma blanca.

El episodio tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 11.30 en un sector del barrio Néstor Kirchner de la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 21 años interceptó a una persona menor de edad que se dirigía a comprar, la amenazó con un arma blanca, le robó y escapó.

Una vecina alertó a los efectivos policiales y con la descripción del inculpado realizaron recorridos por el sector barrial.

El malviviente fue interceptado en la vía pública por los efectivos de Infantería, quienes procedieron a su detención.

Al momento de someter al irascible protagonista a una requisa, le incautaron un arma blanca y elementos para el consumo de estupefacientes.

Posteriormente, fue trasladado a la Seccional 48°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.