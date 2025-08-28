Golpeó a su progenitora, fue visto por la Policía y detenido

Un joven agredió ferozmente a su progenitora en una avenida de la ciudad de San Pedro, fue visto por los efectivos policiales y detenido.

El lamentable episodio se registró el pasado lunes sobre un tramo de la avenida 25 de Mayo del barrio 23 de Agosto, en la mencionada ciudad ramaleña, de acuerdo a fuentes consultadas por este matutino.

Fue en esas circunstancias que un joven de 24 años agredió brutalmente a su progenitora, una mujer de 45, y vociferaba amenazas en la vía pública.

El violento escenario fue visto por una comisión de efectivos de Unidad Ciclista de Acción Rápida, que realizaban recorridos preventivos, quienes de manera inmediata detuvieron las agresiones.

Al ser interceptado, el inculpado se tornó aún más violento y vociferó una serie de improperios a los efectivos. Sin embargo fue reducido, a la vez que intentaba autolesionarse.

Mientras que la víctima fue asistida y al momento de radicar la correspondiente denuncia, indicó que no es la primera vez que sufre un episodio de similares características.

Finalmente el irascible sujeto fue trasladado a la Unidad Regional 2, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia, por directivas del representante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.