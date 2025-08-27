Incidentes en la casa del presunto femicida de Tamara Fierro

Una serie de incidentes se registró en la localidad de Fraile Pintado, donde la casa en la que residía Jairo Guerrero, acusado del femicidio de Tamara Fierro, terminó en llamas; y los amigos y familiares de la víctima dispersados con gases lacrimógenos y disparos al aire con balas de goma por parte de efectivos policiales.

Jairo "Diego Castro" Guerrero está detenido y acusado de ser el presunto femicida, ocurrido en mayo pasado, de Tamara Fierro.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio tuvo lugar la noche del pasado lunes y madrugada de ayer, en el mencionado sector de la localidad fraileña.

En esas circunstancias, se produjo un cruce de palabras entre los familiares de Jairo "Diego Castro" Guerrero, principal acusado del femicidio, y los de Tamara Fierro.

Posteriormente más personas se congregaron de manera espontánea afuera del inmueble que habitaba el inculpado, donde se produjo la quema de neumáticos en la calle y reiteraron nuevamente el pedido a la Justicia de imputar también a los familiares de Jairo Guerrero por encubrir el crimen.

En un momento determinado, el tenso episodio escaló y el domicilio donde residía el principal acusado del crimen terminó en llamas.

Los efectivos policiales se presentaron en el lugar, donde procedieron a dispersar a las personas con el uso de gases lacrimógenos y disparos al aire con balas de gomas.

Además, otra comisión trabajó en sofocar las llamas en el domicilio que registró daños materiales.

El fiscal Ernesto Resúa, a cargo de la investigación por el femicidio de Tamara Fierro, en diálogo con los medios se refirió al incidente e indicó que "para la Fiscalía el objeto de investigación respecto a esa propiedad ha culminado. Se han hecho tres inspecciones en esa vivienda, con criminólogos del MPA, con participación de la querella, nuestra labor ha concluido en ese domicilio. Es decir que las personas que son propietarias de la propiedad pueden hacer uso de la misma, residir, modificar o limpiar la propiedad".

"La causa del femicidio de Tamara Fierro está siendo investigada, estamos en etapa conclusiva. De hecho no va a pasar más de cinco días en que ya podamos avanzar en la acusación. Estamos terminando de analizar toda la evidencia para poder presentarla como corresponde en una audiencia de control", finalizó el fiscal.

Dato

