Golpeó a dos mujeres e hirió con un cuchillo a su cuñado

Un hombre protagonizó un violento episodio en el barrio Alto Comedero, donde atacó con golpes de puños a su pareja y su cuñada, e hirió con un arma blanca a su cuñado, además de provocar destrozos en el domicilio de las víctimas. El inculpado se fugó al percatarse que alertaban a la Policía y fue detenido cuando se ocultaba en un inmueble.

Según establecieron fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio tuvo lugar el pasado domingo alrededor de las 9.30 en un domicilio del barrio 150 Hectáreas de Alto Comedero de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico al Sistema de Emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un hombre que amenazaba con herir a personas con un arma blanca.

De manera inmediata una comisión policial se constituyó en el lugar, donde observó a un joven de 23 años que tenía una herida sangrante en su mano y a dos mujeres que presentaban signos de agresión. Aunque el inculpado ya se había dado a la fuga.

Como resultado de la entrevista con las víctimas, los efectivos tomaron conocimiento que el irascible sujeto de 28 años inició una acalorada discusión con su pareja (28) a quien agredió físicamente y además, rompió vidrios, un televisor y de más daños materiales en el inmueble.

Posteriormente, el inculpado irrumpió en una habitación y se abalanzó con un arma blanca contra su cuñado (23), que descansaba junto a su pareja (19), a quien también agredió.

Luego de atacar a las tres personas, el malviviente se percató que alertaban a la Policía y emprendió la fuga.

En el lugar tomó participación personal del Same que trasladó al joven de 23 años al hospital "Snopek" de Alto Comedero, donde fue diagnosticado con cortes leves y recibió las correspondientes curaciones.

Por otra parte y como resultado de tareas investigativas, los efectivos se constituyeron en otro domicilio del barrio 150 Hectáreas, donde se escondía el agresor y procedieron a su inmediata detención.

El protagonista, que presentaba una herida superficial en una de sus manos y rasguños en el rostro, fue trasladado a la Seccional 56° y quedó a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, las víctimas radicaron las correspondientes denuncias contra el inculpado y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.