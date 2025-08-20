¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
20 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

violencia de Género
Copa Jujuy Energía Viva
Legislatura
consumo
Juegos Forja
Seccional 58º
Emprendimiento Argentino
Copa Libertadores
Medicina
PRIMERA NACIONAL
violencia de Género
Copa Jujuy Energía Viva
Legislatura
consumo
Juegos Forja
Seccional 58º
Emprendimiento Argentino
Copa Libertadores
Medicina
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Fraile Pintado

Golpeó y privó ilegalmente de la libertad a su pareja

La víctima alertó vía telefónica a su padre, quien se dirigió al lugar de manera inmediata y la rescató.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 01:00
SECCIONAL 40° | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Un joven fue denunciado de protagonizar un hecho de violencia de género en la ciudad de Fraile Pintado, donde golpeó a su pareja de 16 años y la privó ilegalmente de su libertad. La joven alertó a su progenitor y fue auxiliada.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un joven fue denunciado de protagonizar un hecho de violencia de género en la ciudad de Fraile Pintado, donde golpeó a su pareja de 16 años y la privó ilegalmente de su libertad. La joven alertó a su progenitor y fue auxiliada.

Fuentes que fueron consultadas por este diario indicaron que el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 21.30 en un sector del barrio Virgen del Valle de la mencionada ciudad del departamento Ledesma.

Fue en esas circunstancias que un joven se encontraba en su domicilio junto a su pareja, una adolescente de 16 años, se puso agresivo, la agredió físicamente y cuando la víctima intentó retirarse del lugar, este le prohibió la salida.

La joven aprovechó un descuido del inculpado y logró alertar telefónicamente a su progenitor, quien se trasladó de manera urgente al inmueble, donde solicitó a los familiares del agresor que dejaran salir a su hija de inmediato.

Sin embargo, en un momento determinado, salió del domicilio un hombre que sin mediar palabras lo sujetó del cuello mientras vociferaba amenazas e inició un forcejeo.

En medio del temerario episodio, la víctima logró escapar del inmueble y rápidamente se retiró del lugar junto a su progenitor a bordo de una motocicleta.

Posteriormente se dirigieron a la Seccional 40°, donde alertaron a los efectivos sobre el violento episodio del que fue víctima la joven y radicó la correspondiente denuncia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que las actuaciones complementarias queden a cargo de la mencionada dependencia policial y bajo las directivas del Juzgado de Violencia de Género.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD