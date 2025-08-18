Caso Tamara Fierro: "Esto ya para nosotros es una burla"

A casi tres meses del asesinato de Tamara Soledad Fierro en la localidad de Fraile Pintado , la causa no avanza y se halló un nuevo resto óseo que está en estudio para determinar si pertenece a la joven desaparecida en la noche del viernes 23 de mayo pasado.

La causa tiene dos acusados que están con prisión preventiva. Se trata de Jairo "Diego Castro" Guerrero (25) imputado por el delito de "homicidio agravado por ensañamiento y por violencia de género" y Esteban Pérez (22), inculpado por "encubrimiento agravado por la gravedad del delito". Cabe recordar que los restos de la víctima fueron encontrados el lunes 26 de mayo en las inmediaciones de un basural cercano a la casa de Guerrero.

"Nosotros siempre íbamos a buscar porque faltan cosas de ella (por Tamara), falta su ropa, entre otras cosas. Con la gente que nos seguía en las marchas siempre íbamos al lugar ese a mirar, a buscar a ver si encontrábamos algo de ella", así arrancó su diálogo con El Tribuno de Jujuy Sonia Alejandra Figueroa, madre de la víctima, acerca de las búsquedas posteriores que emprendió junto a familiares y amigos en el basural donde fueron encontrados los primeros restos óseos de Tamara.

Esa inspección particular comenzó con una pequeña pista, a manera de rumor, que le había llegado a la entrevistada. "En una oportunidad se habló de que se había visto restos de una amoladora ahí (en el basural). Entonces fuimos a ver, a escarbar ahí con las chicas y encontramos un pedazo de carne con hueso enterrado en donde se encontró el cuerpo de ella, parte de los huesitos de ella", continuó en su relato.

A ese fragmento hallado, la mujer lo acercó a la Fiscalía para su posterior análisis, del cual aun se aguardan los resultados. No obstante, fue en la sede judicial que la mujer se enteró de un doloroso detalle.

En la Fiscalía

Cuando Figueroa se dirigió a la Fiscalía para hacer entrega del resto descubierto en el basural, se entrevistó con el fiscal Ernesto Lían Resúa, quien instruye la causa, y surgió un dato revelador. "Cuando le pregunté al fiscal por qué yo encontré eso, si yo tenía entendido que él me había entregado todo (el cuerpo de Tamara) y él me dijo 'señora no, yo le entregué lo que encontramos ahí porque necesitábamos hacer el ADN de ella para seguir realizando los rastrillajes en ese lugar'", recordó la madre.

Tras esto, conmovida por la situación que descubrió en la sede fiscal, aseguró a este diario que "yo cremé a mi hija, le hice el velorio sin saber que me faltaban un setenta, setenta y cinco por ciento de ella, y yo me entero después del mes cuando encontramos ese otro pedacito ahí. Entonces estoy a la espera de que se siga buscando y que se me entregue lo demás, todo lo que falta".

Cabe recordar que los restos de la joven madre fraileña fueron encontrados el lunes 26 de mayo pasado y días más tarde se confirmó la identidad. Tamara Fierro (29) había salido de su casa en su moto el viernes 23 en horas de la tarde y según se pudo establecer, desde las 10 del sábado 24 permaneció en una vivienda de la calle Gurruchaga del barrio 23 de Agosto, propiedad de Jairo "Diego Castro" Guerrero. Luego, no se supo más nada hasta el lunes siguiente.

Apuntó a la madre

Figueroa recordó las primeras horas desesperantes en las que ella y una de sus hijas buscaron a Fierro en la casa de Guerrero. "La primera vez que yo fui a buscarla ahí a mi hija, se negó la dueña, la mamá del acusado principal, de que ella estaba ahí. Después, cuando fue mi hija (hermana de Tamara), le dijo que ya se había retirado, que no, que desayunó con ella y salió. Eran puras mentiras", rememoró.

Además, la entrevistada durante la comunicación con este matutino repasó situaciones que le suscitaron sospechas, al menos, con respecto a la progenitora de Guerrero. "Después de que pasó todo, limpió su casa. Justamente a las 4 o 5 de la tarde a ella se la ve (en las cámaras de seguridad) limpiando, baldeando. El día domingo cuando fui a buscarla también, seguía baldeando, seguía limpiando y yo creo que con todo lo que sabemos, lo que se vio en las cámaras cuando ella (la madre del acusado) sale a mirar de una esquina a la otra si viene alguien y quién pasa, creo que son pruebas suficientes para quedar detenida", declaró de manera contundente.

En el día de hoy está programada una nueva marcha de "Madres y padres del dolor" en la plaza Belgrano de la capital jujeña, como todos los martes. Organizada por Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda, la joven palpaleña asesinada en septiembre de 2020, convocatoria en la cual la familia de Fierro piensa participar.

"Todas quieren estar presentes para pedir Justicia, que esto ya para nosotros es una burla, la verdad que ponernos a pensar en el día a día, en todo lo que pasó, lo que sigue pasando y lo que seguimos esperando es una burla", cerró la entrevista Sonia Figueroa.

Último rastrillaje en el basural de Fraile Pintado

A lo largo del diálogo con este diario, Figueroa se mostró molesta con un rastrillaje posterior que se desarrolló en el basural donde fueron encontrados los restos óseos de Tamara Fierro el 26 de mayo pasado. "Ese rastrillaje fue desparramar el montículo de residuos, de aserrín y de paredes desarmadas que fueron a tapar ahí, justo donde ella estaba. Fueron a tirar escombro, camionetadas de escombros, entonces, el rastrillaje que ellos hicieron fue correr eso y nada más", recordó y explicó.

Además, agregó cómo encontraron el resto ya mencionado que entregaron en la Fiscalía. "Cómo van a hacer un rastrillaje corriendo el escombro si saben que nosotros lo encontramos abajo haciendo un pozo con un palo. Ellos no, corrieron como que desparramaron la basura y no buscaron más nada y le decíamos no, 'eso cuando nosotros encontramos no estaba ese montículo'. A mí me daba impotencia ver cómo hicieron ese rastrillaje", se lamentó la madre de Tamara Fierro que continúa en búsqueda de justicia para su hija.