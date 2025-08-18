Buscan a Anabel Micaela Arjona

Familiares y amigos se encuentran abocados a la búsqueda de Anabel Micaela Arjona de solo 16 años.
La menor tiene domicilio en el barrio Coronel Arias.
Anabel es se tez morena y contextura robusta. Al momento de su desaparición vestía campera negra con capucha y jean azul.
Por cualquier información comunicarse al 911 o al celular 3886828607 o concurrir a la seccional más cercana.