18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Ministerio de ambiente
farándula
Condena a CFK
Selección argentina
San Pedro
Elecciones 2025
Cindac
inversiones
CASA DEL HORROR
Jorge Maestro
Cindac

Buscan a Anabel Micaela Arjona

La joven de 16 años falta de su hogar desde el día de ayer. 

Lunes, 18 de agosto de 2025 11:14

Familiares y amigos se encuentran abocados a la búsqueda de Anabel Micaela Arjona de solo 16 años.

La menor tiene domicilio en el barrio Coronel Arias.

Anabel es se tez morena y contextura robusta. Al momento de su desaparición vestía campera negra con capucha y jean azul.

Por cualquier información comunicarse al 911 o al celular 3886828607 o concurrir a la seccional más cercana.

