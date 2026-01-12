Niños disfrutan sus vacaciones en la "Expedición verano"

Las actividades estuvieron destinadas a niños de 9 a 12 años, en el horario de 10 a 12, con propuestas orientadas a la creatividad y la tecnología. Entre ellas se destacó el taller “Personificando Nubes”, donde los participantes, a través de la ilustración digital, transformaron imágenes de cielos nubosos en personajes y formas originales. También se desarrolló “Mentes Programadoras: Mi Primer Código”, una introducción a la programación y animación mediante Scratch.

Para este martes, el cronograma incluye “Del Dibujo a la IA”, una propuesta que invita a diseñar personajes con Inteligencia Artificial, aprendiendo a imaginar, describir y guiar a la IA en el proceso creativo. Además, continuará “Mentes Programadoras: Acción y Reacción”, con nuevas dinámicas de programación en Scratch.

Ese mismo día se sumarán los niños de 6 a 8 años, de 9.30 a 11.30, con actividades pensadas especialmente para los más pequeños. Entre ellas, el taller “¡Soy DJ!”, donde conocerán el mundo de la música y la mezcla sonora, y “¿La Naturaleza es Artista? – Bioarte Digital y Texturas”, una experiencia que combina exploración natural y creación digital a partir de texturas de hojas, plumas y cortezas.

En tanto, el jueves, en el mismo horario, se dictarán los talleres “Mini Secuenciadores”, que propone explorar el ritmo musical a través del movimiento corporal y la app Rolling Tones, e “Insectos del Jardín Mágico”, donde los chicos crearán collages inspirados en flores, hojas e insectos.

La inscripción se realiza a través del siguiente enlace: https://forms.gle/MJ4y5HQpsrk2Mm2y6

Es requisito presentar el DNI del menor. Los cupos son limitados.

Desde la organización recordaron que los participantes deben llevar algo para comer y beber, ya que las actividades son extensas.

Para más información o consultas, comunicarse al 0388 154045142.