Ciudad Cultural

Niños disfrutan sus vacaciones en la "Expedición verano"

Este lunes comenzaron los talleres gratuitos de verano en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural, ubicado en la intersección de Zorrilla de San Martín y Curupaití, en el barrio Alto Padilla.

Lunes, 12 de enero de 2026 13:32

Las actividades estuvieron destinadas a niños de 9 a 12 años, en el horario de 10 a 12, con propuestas orientadas a la creatividad y la tecnología. Entre ellas se destacó el taller “Personificando Nubes”, donde los participantes, a través de la ilustración digital, transformaron imágenes de cielos nubosos en personajes y formas originales. También se desarrolló “Mentes Programadoras: Mi Primer Código”, una introducción a la programación y animación mediante Scratch.

Para este martes, el cronograma incluye “Del Dibujo a la IA”, una propuesta que invita a diseñar personajes con Inteligencia Artificial, aprendiendo a imaginar, describir y guiar a la IA en el proceso creativo. Además, continuará “Mentes Programadoras: Acción y Reacción”, con nuevas dinámicas de programación en Scratch.

Ese mismo día se sumarán los niños de 6 a 8 años, de 9.30 a 11.30, con actividades pensadas especialmente para los más pequeños. Entre ellas, el taller “¡Soy DJ!”, donde conocerán el mundo de la música y la mezcla sonora, y “¿La Naturaleza es Artista? – Bioarte Digital y Texturas”, una experiencia que combina exploración natural y creación digital a partir de texturas de hojas, plumas y cortezas.

En tanto, el jueves, en el mismo horario, se dictarán los talleres “Mini Secuenciadores”, que propone explorar el ritmo musical a través del movimiento corporal y la app Rolling Tones, e “Insectos del Jardín Mágico”, donde los chicos crearán collages inspirados en flores, hojas e insectos.

La inscripción se realiza a través del siguiente enlace: https://forms.gle/MJ4y5HQpsrk2Mm2y6

Es requisito presentar el DNI del menor. Los cupos son limitados.

Desde la organización recordaron que los participantes deben llevar algo para comer y beber, ya que las actividades son extensas.

Para más información o consultas, comunicarse al 0388 154045142.

 

 

