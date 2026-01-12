Choque entre una camioneta y un auto en La Viña

El hecho tuvo lugar en la rotonda de las avenidas Balbín y Vicente Cicarelli, donde una camioneta impactó contra un automóvil que ya se encontraba circulando por la misma, con el paso habilitado. Según las primeras versiones, el conductor del rodado de mayor porte habría sufrido una descompensación, lo que le impidió frenar a tiempo.

En el vehículo de menor porte se desplazaba una pareja de adultos mayores, quienes resultaron con lesiones de diversa consideración. Uno de ellos es oxígeno dependiente, motivo por el cual la asistencia médica fue inmediata.

Personal del SAME llegó rápidamente al lugar, brindó las primeras atenciones y trasladó a los ocupantes del auto a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva. El conductor de la camioneta también fue asistido en el sitio.

A raíz del choque, se registraron demoras en la circulación vehicular en ese sector, debido a la presencia de ambulancias y vehículos siniestrados, hasta que la situación fue normalizada.