El tiempo en Jujuy
Seguridad vial

Hay tres rutas intransitables en Jujuy

Se recomiena a los conductores transitar con precaucuion y respetar las normas de tránsito. 

Lunes, 12 de enero de 2026 11:33

La secretaria de Seguridad Vial de la provincia dio a conocer como se encuentra el estado de las rutas.

Algunas de ellas se encuentran intransitables, y otras en donde hay que recorrerlas con precaución debido a las lluvias que cayeron en las últimas horas en algunos sectores de la provincia.

Las rutas intransitables son:

Ruta nacional 40: rio San Juan de Oro (por crecida)

Ruta nacional 40 entre El Cañadon y Paicone (por crecida)

Ruta provincial 79 altura Abralaite (por crecida)

Además hay rutas en las que hay que transitar con precaución:

Ruta provincial 7 entre la localidad de Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi

Ruta nacional 52 km 185 (por acumulación de arena sobre la calzada)

Ruta provincial 83 en tramo Pampichuela y Valle Grande

Ruta provincial 73 altura localidad Palca de Aparzo

Ruta provincial 73 en el tramo Valle Colorado y Santa Ana

 

