Buscan a Anabel Micaela Arjona

Familiares y amigos se encuentran abocados a la búsqueda de Anabel Micaela Arjona de solo 16 años.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Alcanzaste el límite de notas gratuitas

Familiares y amigos se encuentran abocados a la búsqueda de Anabel Micaela Arjona de solo 16 años.

La menor tiene domicilio en el barrio Coronel Arias.

Anabel es se tez morena y contextura robusta. Al momento de su desaparición vestía campera negra con capucha y jean azul.

Por cualquier información comunicarse al 911 o al celular 3886828607 o concurrir a la seccional más cercana.