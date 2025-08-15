Empleada de una tarjeta denunciada

La empleada de una reconocida tarjeta de crédito de origen cordobesa fue denunciada penalmente por un hombre de 68 años, luego de detectar que tras brindar sus datos personales, accedieron a su billetera virtual y le realizaron transferencias valuadas en más un millón 530 mil pesos.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho ocurrió a mediados del mes de junio, pero fue denunciado días atrás en la Seccional 9º de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

En la denuncia, un hombre manifestó que se hizo presente en la sucursal de la entidad crediticia para solicitar que le den de baja a una serie de seguros que él no había solicitado.

El damnificado relató que una empleada del local comercial, le había pedido su documento y juntos iban respondiendo preguntas ante los supuestos requerimientos de la aplicación.

La mujer le manifestó al cliente que estaba todo solucionado y al cierre de la tarjeta de ese mes, se dio con la novedad que se había efectuado una transferencia desde su cuenta a una tarjeta de crédito a nombre de la empleada que le había solicitado previamente sus datos personales.

Luego recibió el descuento de un presunto préstamo solicitado por el monto de 780 mil pesos, una transferencia por casi 200 mil pesos a nombre de la empleada y otra por el monto de 50 mil al mismo nombre.

El nombre manifestó a los efectivos que se percató de tomar conocimiento del nombre de la mujer que lo había atendido y a ese nombre lo expuso ante las autoridades.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la inmediata intervención de la División de Estafas de la Brigada de Investigaciones.