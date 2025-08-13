Avanza la causa contra el dueño de un boliche

La denuncia que se hizo pública al principio de la semana en las páginas de El Tribuno de Jujuy , dio un avance en la Justicia jujeña. Se trata de una presentación judicial por supuesta violencia de género de un empleado de seguridad del local bailable capitalino y de Guillermo Martínez, propietario del lugar, tras agresiones a dos mujeres. Además, se investiga un feroz ataque de dos "patovicas" contra un joven de 26 años.

La denuncia que se hizo pública al principio de la semana en las páginas de El Tribuno de Jujuy, dio un avance en la Justicia jujeña. Se trata de una presentación judicial por supuesta violencia de género de un empleado de seguridad del local bailable capitalino y de Guillermo Martínez, propietario del lugar, tras agresiones a dos mujeres. Además, se investiga un feroz ataque de dos "patovicas" contra un joven de 26 años.

Una fuente cercana a la investigación le confió a este diario que esta mañana, desde las 9.30, se va a realizar la audiencia imputativa en la que Guillermo Martínez, gerente del local bailable "Martinazo Club" y un hombre de apellido Gallardo que cumplía la función de lo que coloquialmente se denomina "patovica", van a comparecer ante la fiscal María Emilia Curten Haquim, titular de la Fiscalía de Violencia de Género.

La mencionada citación ante la Justicia se produce en el marco de la presentación de nuevas evidencias realizada por los denunciantes Brenda Samudio, Esteban Colqui y una mujer de apellido Heredia, sobre presuntos hechos de violencia ocurridos en el local bailable de la avenida Párroco Marshke de la capital jujeña. Los mismos habrían tenido lugar el domingo 3 de agosto alrededor de las 4.20, en la puerta de ingreso del conocido local bailable ubicado en el barrio Almirante Brown.

Se aguardan novedades en el caso que se conoció públicamente tras la nota de este diario el pasado domingo luego de la entrevista a Samudio y Colqui.