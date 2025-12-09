Fingió ser pasajero y asaltó con un arma de fuego a un taxista

Un taxista fue víctima de un asalto a mano armada en la ciudad de Palpalá, donde un hombre fingió ser pasajero y amenazó a la víctima para que conduzca hasta un sector, donde lo esperaba un cómplice con quien lo golpearon, sustrajeron sus pertenencias y se fugaron.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio comenzó el pasado domingo alrededor de las 1.10, a media cuadra del ingreso al barrio San José de la mencionada ciudad siderúrgica.

Fue en esas circunstancias que un hombre solicitó a un taxista que detuviera la marcha, abordó el vehículo y cuando estaban por llegar a la entrada del Parque Industrial, extrajo un arma de fuego y amenazó de muerte al conductor.

El inculpado obligó a la víctima a conducir hasta las inmediaciones de un galpón de un reconocido comercio de construcción, ubicado sobre un tramo de la colectora de la ruta nacional N°66, donde lo esperaba un cómplice.

Allí los irascibles protagonistas atacaron a golpes al conductor hasta reducirlo, para luego sustraerles el par de zapatillas que llevaba puesto, un teléfono celular y el dinero recaudado.

Luego del violento episodio, se apoderaron de la llave del vehículo, la arrojaron a unos pastizales y emprendieron la fuga.

Posteriormente, la víctima logró reincorporarse y cuando se dirigía en busca de ayuda encontró a una comisión de efectivos policiales que recorrían de manera preventiva el barrio Santa Barbará.

Tras tomar conocimiento del asalto, los uniformados recorrieron el sector en búsqueda de los inculpados, pero con resultados negativos hasta el cierre de este matutino.

La denuncia fue radicada por el damnificado en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 8.

Los efectivos del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.