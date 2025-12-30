Perico: desbaratan dos puntos de venta y consumo de estupefacientes

La Brigada de Narcotráfico de Perico, dependiente de la Dirección General de Narcotráfico, desarticuló este domingo 28 de diciembre dos puntos de consumo y comercialización de estupefacientes en esa ciudad. Como resultado de los procedimientos, dos hombres de 26 y 24 años fueron detenidos y se secuestraron diversas sustancias prohibidas y dinero en efectivo.

Los operativos se llevaron a cabo tras tareas de vigilancia en los barrios Río Blanco y La Esperanza, con el objetivo de prevenir el consumo en la vía pública y desarticular la venta de drogas en zonas recreativas y residenciales, en el marco de la Ley 23.737.

El primer procedimiento ocurrió a las 17:25 en las inmediaciones del polideportivo de barrio Río Blanco. Allí, los efectivos sorprendieron a un joven de 26 años consumiendo sustancias y le incautaron envoltorios de marihuana.

Casi una hora después, alrededor de las 18:25, en una esquina del barrio La Esperanza, los agentes detectaron a un sujeto de 24 años en una aparente situación de venta. Al requisarlo, encontraron entre sus pertenencias y oculto en su calzado una cantidad significativa de envoltorios de polietileno con clorhidrato de cocaína y/o pasta base, junto con dinero en efectivo.

Tras consultar con la Ayudante Fiscal Dra. Laura Calderón, se dispuso que el segundo detenido quedara alojado en la dependencia policial. Se iniciaron actuaciones sumarias informativas por tenencia y comercialización de estupefacientes.

Con estas intervenciones, la fuerza de seguridad local reafirmó su compromiso en la lucha contra el narcomenudeo, con el fin de brindar mayor tranquilidad a los vecinos de la jurisdicción.