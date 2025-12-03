Confesaron sustraer bienes de una escuela y los devolvieron

Dos adolescentes se presentaron en una dependencia policial y confesaron haber sustraído diecinueve notebooks y una guitarra de una escuela de la localidad de Yuto.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 22.20 cuando dos adolescentes de 15 y 16 años se constituyeron por su propia voluntad en la Seccional 22° de la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que relataron a los efectivos haber sido autores de un ilícito perpetrado la madrugada del pasado domingo en la Escuela N°253 "Provincia de Chaco". A la vez que entregaron una guitarra y un total de diecisiete notebooks, que extrajeron de una mochila.

Asimismo manifestaron que los elementos lo sustrajeron junto a otros dos cómplices, también adolescentes, luego de irrumpir en el predio del establecimiento, forzar los candados de las puertas, hasta llegar a la sala de computación donde se apoderaron de diecinueve computadoras y el instrumento musical.

Posteriormente, se presentó el progenitor de uno de los inculpados, quien no se encontraba en el lugar, e indicó a los efectivos que tomó conocimiento del episodio y logró recuperar las dos notebooks que faltaban, las cuales entregó.

De esa manera todos los elementos que habían sido denunciados como sustraídos el pasado domingo fueron recuperados y luego restituidos a la institución educativa.

En tanto, las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que se actué de acuerdo a las directivas del Juzgado de Menores.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 22°.