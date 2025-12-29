Fin de semana con más de 100 alcoholemias positivas: 46 siniestros viales pero sin muertes

Los controles de tránsito realizados durante el fin de semana en la provincia dejaron un saldo de más de cien conductores alcoholizados. Según el reporte oficial de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, se levantaron 704 actas de infracción, de las cuales 108 correspondieron a alcoholemias positivas. Cabe destacar que no se labraron multas por exceso de velocidad.

En el mismo período, se registraron 46 siniestros viales de consideración. Las autoridades remarcaron que, afortunadamente, ninguno de estos accidentes provocó víctimas mortales.

Otros incidentes destacados

Más allá de la situación vial, la policía informó sobre otros hechos relevantes ocurridos en las últimas horas. En la localidad de Humahuaca, se investiga un homicidio con arma blanca: un hombre de 31 años fue aparentemente atacado por su pareja, quien ya fue detenida.

Por otra parte, en Palpalá, efectivos de rescate debieron intervenir para auxiliar a seis personas que quedaron atrapadas por la repentina crecida del río Grande. Todos fueron rescatados sin que se reportaran heridos de gravedad.

La fuerza también hizo mención a las intervenciones en varios barrios afectados por inundaciones, donde se constataron daños materiales pero no fue necesario realizar evacuaciones.

Otras acciones policiales