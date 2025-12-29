30°
29 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Información general

Se llevó a cabo el Congreso Provincial del Deporte en el Cabildo

Esta mañana en un encuentro con profesionales del deporte y autoridades se realizó un balance anual de la gestión Secretaria de Deportes.

Lunes, 29 de diciembre de 2025 12:04

Esta mañana nuestro matutino estuvo presente en el último Congreso Provincial del año 2025 del deporte, organizado por la Secretaria de Deportes y el Gobierno de Jujuy. Encabezo el evento el secretario de deportes Luis Calvetti, donde agradeció a uno por uno de los presentes por el enorme trabajo y compromiso en este año. También los invito tomar el micrófono y presentarse de forma individual para destacar el trabajo, tiempo y disposición de estar esta mañana presentes, ya que se concentraron profesores y encargados de las cuatro regiones de la provincia.

Por otro lado se expuso sobre las tareas realizadas este año en el área de deportes y lo que se hará en el 2026.

“Estamos muy contentos de estar acá con los directores, intendentes y comisionados de la provincia “, “La idea es que sea un día de mucha información “comentó el secretario-

Haciendo hincapié en el trabajo colectivo pude decir que  “Jujuy es una provincia heterogénea con respecto a la geografía, al deportes de cada una de las regiones y la idea es poder trabajar en conjunto”, dijo Calvetti

Por ultimo destacó, “fue un año tremendamente de mucho laburo, con 800 intervenciones de terreno el año pasado a 1200 que se presentaron al gobierno este año”.

“Queda mucho por mejorar pero con un balance muy positivo “, concluyo el secretario de deportes.

