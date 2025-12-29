Uniendo disciplinas exquisitas en “Capillas musicales”

¿Cómo surge la idea de Capillas Musicales? Son dos artes muy exquisitas que se unen (música y arquitectura)

El Ciclo Capillas Musicales inició en el mes de enero de 2025, con la finalidad de acompañar el desarrollo de la música de cámara en nuestro medio, así como la promoción del patrimonio cultural existente en parroquias de diversas localidades provinciales.

JOSÉ RODRÍGUEZ BÁRCENA.

El nombre "Capilla Musical", como reminiscencia histórica, hace referencia a la estructura de trabajo musical con la que contaban antiguamente determinadas capillas, iglesias, conventos o monasterios, bajo la dirección del Maestro de Capilla.

¿Cuántos conciertos hubo?

40 conciertos durante el año 2025, distribuidos en diversas localidades de las cuatro regiones de la Provincia, concretándose el criterio de descentralización de propuestas en el territorio.

¿Cómo fue la logística ?

Parte de los conciertos han sido propuestos desde la Secretaría a los diferentes espacios y localidades. Otros, han sido especialmente solicitados por municipios y comisiones municipales para ser presentados, por ejemplo, en el marco de sus fiestas patronales o aniversarios de fundación. En cuanto a la logística, desde la Coordinación de Gestión Cultural se planifica de acuerdo a los requerimientos de cada concierto. Distancias a recorrer, características de los grupos musicales participantes, interacción con referentes culturales de las localidades, modos de convocatoria de público, etc.

¿Cómo respondió el público?

OPORTUNIDAD DE LLEGAR.

Hay muy buena recepción, ya que significa una ocasión para el encuentro con artistas que preparan especialmente sus repertorios, llegando a sitios donde tal vez no hubo con anterioridad oportunidades similares. Disfrutar de la música interpretada en vivo, experimentar la cercanía a ese hecho artístico en desarrollo, en el contexto de la acústica natural de cada espacio, significa una experiencia especial y única.

¿Cómo fue recibida es parte de los músicos?

BUENA RECEPCIÓN DEL PÚBLICO.

Cuando el ciclo comenzó a desarrollarse, ocurrieron dos efectos interesantes como respuesta, por un lado, municipios y comisiones que comenzaron a solicitar la presencia del ciclo en sus localidades, y en simultáneo, artistas que fueron acercando sus propuestas de música de cámara para ser integradas en la programación de los conciertos. El ciclo contribuye también a la difusión de los grupos y solistas participantes, sus elecciones artísticas, sus propuestas estéticas que se comparten con públicos diversos.

¿Se cumplió el objetivo?

Los objetivos principales se van cumpliendo y el Ciclo se fortalece con el transcurso del tiempo. Es la dinámica del camino, que también incluye aprendizajes, y flexibilidad para la introducción de cambios en caso de ser necesario.

El balance general anual ha resultado positivo, lo cual impulsa a expresar el deseo de su continuidad para el año próximo.