Suben los bonos en Wall Street luego de la sanción del presupuesto

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron subidas de hasta el 2,2% este lunes, en una reacción positiva del mercado tras la sanción en el Senado del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. En paralelo, el riesgo país cedió siete unidades, ubicándose en 573 puntos básicos.

La victoria legislativa del oficialismo fue interpretada por los inversores como una señal de fortalecimiento político y capacidad para avanzar en su agenda de reformas. En el plano local, los bonos en pesos también mostraron avances de hasta el 2%, mientras que los dólares financieros operaron al alza: el MEP cotizó a $1491 y el CCL a $1540.

En el mercado cambiario, el dólar oficial subió a $1480 para la venta en el Banco Nación, y el blue avanzó a $1535. Sin embargo, el foco de los operadores comienza a desplazarse hacia los próximos desafíos de la gestión.

La expectativa central está puesta en el debut del nuevo régimen de bandas cambiarias, que actualizará mensualmente los límites de flotación según la inflación y entrará en vigencia este viernes. Simultáneamente, el Gobierno enfrenta un vencimiento crítico de deuda por más de US$4200 millones el próximo 9 de enero.

Aunque el Ministerio de Economía ha realizado operaciones para aliviar el pago –como la emisión de un bono en dólares en el mercado local y compras del Tesoro en el mercado cambiario–, estos movimientos no cubren aún el 50% del monto total adeudado. La estrategia final del ministro Luis Caputo para completar los fondos sigue siendo un factor clave bajo la lupa de los inversores.

El escenario combina así un alivio inmediato por los avances legislativos con una cautela vigente frente a los nudos financieros y cambiarios que se avecinan en las próximas semanas.