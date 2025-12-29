Se llevó a cabo el Congreso Provincial del Deporte en el Cabildo

Esta mañana nuestro matutino estuvo presente en el último Congreso Provincial del año 2025 del deporte, organizado por la Secretaria de Deportes y el Gobierno de Jujuy. Encabezo el evento el secretario de deportes Luis Calvetti, donde agradeció a uno por uno de los presentes por el enorme trabajo y compromiso en este año. También los invito tomar el micrófono y presentarse de forma individual para destacar el trabajo, tiempo y disposición de estar esta mañana presentes, ya que se concentraron profesores y encargados de las cuatro regiones de la provincia.

Por otro lado se expuso sobre las tareas realizadas este año en el área de deportes y lo que se hará en el 2026.

“Estamos muy contentos de estar acá con los directores, intendentes y comisionados de la provincia “, “La idea es que sea un día de mucha información “comentó el secretario-

Haciendo hincapié en el trabajo colectivo pude decir que “Jujuy es una provincia heterogénea con respecto a la geografía, al deportes de cada una de las regiones y la idea es poder trabajar en conjunto”, dijo Calvetti

Por ultimo destacó, “fue un año tremendamente de mucho laburo, con 800 intervenciones de terreno el año pasado a 1200 que se presentaron al gobierno este año”.

“Queda mucho por mejorar pero con un balance muy positivo “, concluyo el secretario de deportes.