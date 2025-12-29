China practica ejercicios militares cerca de Taiwán y Rusia proclama su apoyo

El Comando del Teatro de Operaciones Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China realizaba este lunes un entrenamiento con fuego real en las aguas y el espacio aéreo al norte y suroeste de la isla de Taiwán, según informó su conducción.

Se están empleando destructores, fragatas, cazas, bombarderos y vehículos aéreos no tripulados en coordinación con disparos de cohetes de largo alcance, añadió el informe difundido por Xinhua, que llegó a la redacción de la Agencia Noticias Argentinas.

El entrenamiento se centra en la búsqueda y neutralización de objetivos en aguas y espacio aéreo, simulacros de ataques contra objetivos terrestres y disparos reales contra objetivos en aguas.

Los ejercicios buscan poner a prueba la capacidad de las tropas para la coordinación integrada y la toma de control, indicó el comando.

Una severa advertencia

“Cualquier acto despreciable de transgresión o provocación en la cuestión de Taiwán seguramente será objeto de firmes represalias por parte de China, y cualquier intento de frustrar los esfuerzos de reunificación del país está condenado al fracaso”, advirtió el lunes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El portavoz Lin Jian habló en una rueda de prensa diaria, en respuesta a una pregunta relacionada con los ejercicios militares denominados “Misión Justicia 2025” alrededor de la isla de Taiwán.

La posición de Rusia

Taiwán es una parte integral de China y Rusia se opone a su independencia en cualquier forma, declaró el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.

En una entrevista con TASS, Lavrov declaró que la posición de principios de Rusia sobre la cuestión de Taiwan es bien conocida e invariable.

“Rusia reconoce Taiwán como parte integral de China y se opone a la independencia de la isla en cualquier forma”, manifestó.

Como señaló el jefe de la diplomacia rusa, Rusia siempre contempla la cuestión de Taiwán como un asunto interno de China y reconoce la base legítima de Pekín para salvaguardar su soberanía e integridad territorial.

Lavrov también señaló durante la entrevista que el camino de Japón hacia la militarización podría afectar negativamente a la estabilidad de la región.

“Recientemente, el liderazgo japonés ha estado buscando acelerar la militarización del país. La influencia nociva de tal enfoque sobre la estabilidad regional es evidente”, aseveró.