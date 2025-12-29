30°
29 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Maxi Lopez
Bermejo
Tapia
Expojuy 2022
crecida de ríos
Corrientes
Palma Sola
Calidad premium
Maxi López, a la espera de convertirse en padre por quinta vez

El jugador mostró el último control médico de Daniela Christiansson antes del nacimiento de Lando: “9 meses”.

Lunes, 29 de diciembre de 2025 14:00

En pleno invierno europeo y con una temperatura de -2 grados, el ex futbolista Maxi López y la modelo Daniela Christiansson transitan la cuenta regresiva para la llegada de su hijo Lando.

La hermosa pareja se encuentra atravesando el ultimo control médico antes del parte, a pocos días de conocer la carita de su hijo Lando. recordemos que Daniela y Maxi ya tienen una hija llamada Elle, y ahora que Maxi ya está con su familia no deja pasar ningún momento importante en redes, compartió en redes una postal de su mujer en el último control y con temperaturas muy bajas.

Tras haber pasado 47 días distanciados, para estar con su familia, antes de retomar su trabajo en MasterChef Celebrity y su nuevo desafío como streamer en Mar del Plata.

En la fotografía se ve a la modelo sueca recostada en una sala clínica, con el abdomen al descubierto para el monitoreo fetal. La modelo usa un un suéter tejido color fucsia de cuello alto y un pantalón negro, mientras apoya la cabeza sobre una mano y sonríe con serenidad. El entorno hospitalario -camilla, guantes médicos, gel desinfectante, cables y monitores- contrasta con la calidez del instante íntimo que atraviesan como familia. 

