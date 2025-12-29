Allanan la casa de la mamá del financista ligado a Tapia

Allanan la casa de la mamá del financista, Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, ligado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por la presunta compra irregular de US$1400 millones durante el kirchnerismo. El procedimiento es en Banfield y lo dispuso la jueza federal María Servini, en un allanamiento en el que buscan celulares y documentación vinculada a las maniobras investigadas.

El operativo lo lleva a cabo la Policía Federal Argentina (PFA) por supuesto fraude con la compra de dólares oficiales sin justificación, maniobra conocida como “rulo” cambiario, por la que se compran dólares que se venden a un precio mucho más alto.

En paralelo a este expediente la Justicia allana el Banco Central (BCRA) para buscar presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de la modelo, Jesica Cirio, en una causa por la compra irregular de dólares. Estos procedimientos los ordenó el juez federal, Sebastián Casanello, en búsqueda de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica.