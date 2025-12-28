Las principales víctimas de estos hechos son los jubilados

Es una modalidad de estafa que apunta a un objetivo específico, siendo los jubilados quienes están en riesgo.

También se relaciona con la del supuesto empleado de una empresa de servicios públicos, principalmente de las que distribuyen electricidad y gas en el territorio de la provincia de Jujuy, así como también de entidades autárquicas como Anses y Pami. En todos los casos, se comunican telefónicamente con los beneficiarios de jubilaciones y pensiones.

Un caso de estas características ocurrió en enero, cuando en la ciudad de Libertador General San Martín una mujer denunció haber sido estafada por la suma de 12 millones de pesos, por una persona que se hizo pasar por un representante de la empresa que presta el servicio eléctrico en la provincia de Jujuy.

El hecho sucedió en horas de la tarde cuando la víctima recibió un mensaje a través del servicio de mensajería instantánea Whatsapp, en el cual le comunicaron que la compañía de electricidad tenía descuentos en los pagos de las facturas del servicio para los jubilados, condición que la denunciante cumplía. Además, para mayor información le señalaron que llame a un número en el que podría interiorizarse acerca de la promoción.

Cabe aclarar que el perfil que se comunicó con la mujer tenía como foto el logo de la compañía. Por lo tanto, nada parecía ser ficticio. En consecuencia la víctima llamó por teléfono y del otro lado de la línea se presentó con nombre y apellido un hombre, quien dijo ser representante de la empresa.

A continuación el sospechoso le pasó vía Whatsapp un enlace para que acceda a un formulario a ser completado con sus datos personales y así poder ser beneficiaria del descuento prometido, indicaciones que la mujer cumplió.

Horas más tarde, la damnificada entró a la aplicación de homebanking de la entidad de la cual es clienta y se llevó una sorpresa. Fue entonces que notó que habían transferido la suma de 6 millones de pesos a distintas cuentas y que habían solicitado un préstamo por el mismo monto económico.

Tras comprobar la estafa en la cual había caído, la damnificada se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín, en donde realizó la correspondiente denuncia y aportó las pruebas del ilícito del cual fue víctima.

Falso descuento

Es una manera de engañar en el contexto de la subida constante de los precios debida a la inflación. En este caso, a mediados de julio un hombre domiciliado en la ciudad de Perico estaba mirando publicaciones de la red social Facebook y visualizó una supuesta promoción que le interesó. La misma se refería a importantes descuentos en el pago de cargas de combustible con la tarjeta de crédito de un banco. Fue entonces que ingresó al perfil de la entidad financiera para luego escribir un mensaje privado al Messenger.

Supuesta inversión

En tiempos de criptomonedas y de la proliferación de estrategias de inversión digitales, las estafas relacionadas a estas nuevas maneras de ahorra, de manera virtual, se encuentran en auge. Para eso, se sirven de las redes sociales Facebook, Telegram e Instagram haciendo publicidades o escribiéndole mensajes privados a las potenciales víctimas.

Allí fue asesorado por una mujer y bajo promesas de generar ganancias si depositaba dinero, transfirió un total de 11 millones de pesos. Sin embargo, con el correr del tiempo solo le reintegraron 80 mil pesos y al contactarse para exigir el resto, indicaron que debía seguir transfirieron para recuperarlo.

Falso comprobante

Se concreta mediante la utilización de un comprobante de pago falso de un supuesto envío de dinero superior al que debía pagar. Así fue cómo le sucedió a un vecino de la ciudad de San Pedro en julio pasado, estafado por la suma de 15 millones de pesos.

Cuenta en peligro

Es una estrategia basada en la paradoja de que un sujeto llama por teléfono a la víctima para alertarla del supuesto peligro que corre una cuenta bancaria o de whatsapp, por lo que puede ocurrir un hackeo. Esto le sucedió una mujer domiciliada en la capital jujeña, quien en noviembre pasado denunció haber sido estafada por la suma de tres millones de pesos, tras ser engañada por un supuesto agente policial de ciberdelitos.

Este relato encendió las alarmas de la víctima, quien escuchó atentamente las indicaciones que el sospechoso comenzó a darle para evitar que continuaran las aparentes acciones delictivas. También, debía seguir las instrucciones porque su cuenta corría el peligro de ser bloqueada.

Ofrecimiento de trabajo on line

En tiempos de falta de trabajo o de la necesidad de tener otra entrada económica, las ofertas laborales on line y, en algunos casos, sin hacer esfuerzo, son el “anzuelo” indicado para concretar ilícitos virtuales. Entre las denuncias que investiga la División Estafas de la Brigada de Investigaciones, esto fue lo que le sucedió a una vecina del barrio Alto Comedero de la capital provincial, a mediados de septiembre, quien días pasados estaba utilizando la red social Facebook y observó una publicación en la cual le ofrecían ganancias por realizar cierto tipo de tareas en una plataforma virtual.

Fue entonces que ante la posibilidad de obtener dinero extra, la mujer ingresó a un link del posteo para poder llevar adelante las labores requeridas, en donde le solicitaban que periódicamente depositara montos de dinero mediante transferencias virtuales para luego obtener ganancias.

Según la investigación penal preparatoria, con el correr del tiempo la damnificada invirtió una suma que supera los 15 millones de pesos, pero no obtuvo retorno alguno de lo que habría ganado. De esa manera, notó que había caído en una estafa y se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero y realizó la denuncia correspondiente.