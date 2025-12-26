Pareja robó en comercio bajo amenazas con un arma blanca

Una pareja amenazó con un arma blanca al propietario de una despensa ubicada en la ciudad de Perico, sustrajo dinero y celulares y se fugó.

Según las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 17.20 en una despenda ubicada sobre un tramo de la calle República de Siria de la mencionada ciudad comercial.

Fue en esas circunstancias que una mujer y un hombre ingresaron al comercio con la excusa de comprar, pero mientras realizaban algunos pedidos a quien atendía, uno de los inculpados sacó un arma blanca de entre sus prendas y lo amenazó para que se quede quieto.

Por su parte, la mujer ingresó rápidamente a una habitación contigua del domicilio, se apoderó de dos teléfonos celulares y 500 mil pesos, y emprendió la fuga junto a su cómplice.

Posteriormente el damnificado y propietario del comercio se dirigió a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6, donde denunció el lamentable episodio y aportó algunas características de los inculpados.

Una comisión policial realizó recorridos por el sector pero no logró dar con el paradero de los protagonistas.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.