Mataron a dos hombres y una mujer en un ajuste de cuentas

Tres personas fueron asesinadas en un tiroteo, la madrugada de ayer en el barrio Las Flores, de la ciudad santafesina de Rosario. Una cuarta persona quedó herida de gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital "Clemente Álvarez".

Según se pudo establecer, el brutal triple crimen ocurrió en el barrio de la zona sur de Rosario, históricamente dominado por la banda narco "Los Monos".

Los agentes de la Prefectura Naval y el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones arribaron a la zona de España y Lirio, donde ocurrió el brutal episodio.

En la escena, constataron la muerte de Érica Tamara Ayala, de 35 años, y el fallecimiento de otro hombre, cuya identidad no había sido revelada aun.

Las otras dos víctimas fueron trasladadas de emergencia. Uno de ellos, Sergio Fabio Roldán, de 34 años, acudió al hospital "Centenario", con graves heridas de bala en el torso y en ambos brazos. Finalmente, falleció en el centro médico.

Por su parte, el cuarto herido, identificado con el nombre Roque, fue derivado de urgencia al hospital de Emergencias "Clemente Álvarez", con lesiones graves en la cara y el pecho. Permanece internado en la unidad de terapia intensiva.

Según informó un medio local, la causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que está trabajando para determinar las causas del ataque.

Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad estuvieron recolectando pruebas e incautaron vainas servidas.

Además, los investigadores estuvieron reconstruyendo los hechos a través de los registros de las cámaras de seguridad.