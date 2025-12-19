Sustrajeron más de un millón de pesos de un camión y se fugaron

Dos hombres amenazaron a otro y le robaron más de un millón de pesos de un camión, en la ciudad de Perico.

Según las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado miércoles alrededor de las 18 en la intersección de la avenida Éxodo y 25 de Mayo de la mencionada ciudad comercial.

Fue en esas circunstancias que un hombre estacionó un camión Iveco en el lugar, descendió y se dirigió a la parte trasera del rodado.

En un momento determinado escuchó un fuerte ruido proveniente de la cabina y al acercarse para observar lo que sucedía, se percató que un sujeto se encontraba adentro.

De inmediato intentó expulsarlo, pero desde atrás otro malviviente lo sujetó del cuello y amenazó para que se quedara quieto. Tras sustraer una mochila del rodado, los inculpados emprendieron la fuga a pie.

Mientras que la víctima se dirigió a la Seccional 21°, donde relató el lamentable episodio a los efectivos y agregó que los inculpados rompieron el vidrio de una de las ventanas del camión y que en la mochila guardaba un millón 187 mil pesos, además de documentación personal.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la sede policial donde se radicó la denuncia, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.