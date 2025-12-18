Despertó a una mujer con un arma de fuego y le robó

Una mujer vivió momentos de extrema tensión, luego de que un hombre irrumpiera en su vivienda, la despertara con un arma de fuego apuntándole a la cabeza y la encerrara en una de las habitaciones, para luego apoderarse de sus pertenencias.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró la madrugada del martes pasado, en una vivienda ubicada en inmediaciones al acceso a la localidad de Palma Sola.

En esas circunstancias, la mujer relató que mientras dormía, fue despertada de forma violenta por un hombre que había ingresado por la puerta trasera del inmueble, y portando un arma de fuego, la amenazó para que entregue sus pertenencias y se dirigiera a una de las habitaciones, donde fue encerrada.

El sospechoso, que estaba vestido todo de negro y encapuchado, revolvió toda la habitación y le exigía una millonaria suma de dinero, que la porsupuesto la mujer no tenía, y solo atinó a llevarse un teléfono celular y la billetera de la víctima.

Minutos después, la víctima llamó por teléfono a su pareja, quien se encontraba trabajando y este alertó al sistema de emergencia 911.

De inmediato una comisión de efectivos de la Seccional 36º se hizo presente en la vivienda y observaron en el piso una llave, con la que lograron abrir la puerta de la habitación, donde permanecía encerrada la mujer.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó realizar un operativo cerrojo en los accesos y rastrillajes por esa zona, pero hasta el momento con resultados negativos.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario, que afortunadamente la mujer no sufrió ningún tipo de heridas, pero tuvo que ser asistida por el personal del Same, por el estado de conmoción que presentaba.

Minutos más tarde, llegó al marido de la víctima y luego de entrevistarse con los investigadores, fueron invitados a realizar la correspondiente denuncia en la sede policial.

Por disposición del representante fiscal, los efectivos de la Seccional 36º de Palma Sola quedaron a cargo de las actuaciones complementarias