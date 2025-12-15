25°
15 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Continúa la búsqueda de Mónica Gutiérrez

La mujer de 33 años falta de su hogar desde el pasado jueves. 

Lunes, 15 de diciembre de 2025 10:34

Familiares, amigos y vecinos se encuentran muy preocupados y abocados a la búsqueda de Mónica Alejandra Gutiérrez de 33 años de edad.

La mujer falta de su hogar en la localidad de Bárcena desde el pasado jueves 11 de diciembre.

Ella es de contextura robusta, tez morena y cabello largo de color negro.

No hay datos sobre la indumentaria que vestía al momento de ser vista por última vez.

Cualquier información sobre el paradero de Mónica Gutiérrez piden comunicarse al 911 o concurrir a la Seccional de Policía más cercana a su domicilio o bien comunicarse a los números de celular 3886828607 o al 3886860239.

