Atacó a golpes a su novia hasta que le sangró el rostro

Un joven de 23 años quedó detenido luego de ser denunciado por la madre de una adolescente de 16 años, luego de que este la atacara a golpes y le provocara serias heridas.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró el viernes pasado en horas del mediodía en la localidad de Cieneguillas, departamento de Santa Catalina.

En esas circunstancias, una mujer de 44 años llegó a la vivienda y observó todo totalmente desordenado, con al algunos muebles rotos y se asustó al ver a su hija tendida en la cama, con el rostro ensangrentado y acusaba serios dolores en distintas partes del cuerpo. En el inmueble también se encontraba el novio de la adolescente, un joven de 23 años.

La mujer corrió de su casa al joven y luego se dirigió a la Seccional 18º para realizar la correspondiente denuncia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Por otra parte se supo que la adolescente fue examinada por el médico policial y luego de constatar las heridas, se elevaron los informes médicos al representante fiscal, para la calificación legal que pueda pesar sobre el sospechoso.

Por fortuna las heridas no son de gravedad y no fue necesario que sea trasladada a la guardia del hospital local.

La mujer manifestó a los efectivos policiales que con poca frecuencia va a la vivienda de la localidad de Cieneguillas, donde su hija de 16 años quedó allí porque va al colegio y que desconocía de la relación que mantenía con el joven.

Por disposición del representante fiscal, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 18º de la localidad puneña Santa Catalina.