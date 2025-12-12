Crimen del casero: El deceso fue por un golpe en la cabeza

La Justicia jujeña estableció que el casero asesinado en una finca de la localidad de Palma Sola, murió debido a un golpe contundente en la cabeza y que ocurrió entre la noche del pasado sábado y madrugada del domingo. Ayer se realizaron allanamientos.

Cabe recordar que la víctima de 73 años fue hallada este lunes en el interior de una habitación cerrada con candado de una finca ubicada en un camino vecinal del cerro El Alumbre, a unos 5 kilómetros de la ruta provincial N°80.

Este miércoles se realizó la correspondiente autopsia en la morgue del Poder Judicial San Pedro y, según una fuente cercan a la investigación, el resultado arrojó que la víctima murió debido a un fallo cardiorrespiratorio por traumatismo encéfalo craneal. Según la data de muerte, ocurrió entre las 23 del pasado sábado y las 2 del domingo.

Según la misma fuente, ayer se concretaron una serie de allanamientos en fincas de la localidad de Palma Sola y sus alrededores. Las medidas judiciales fueron realizadas tras obtener información sobre dónde podrían encontrarse algunos de los elementos sustraídos durante el crimen. Aunque hasta el cierre de este matutino, no trascendió si fueron con resultados positivos y no descartan nuevas medidas.

Sobre el hecho

El hallazgo se produjo el pasado lunes alrededor de las 14 en una finca de la localidad de Palma Sola.

Allí se presentó una comisión de efectivos y en una de las habitaciones que se encontraba cerrada con candado desde el lado de afuera, hallaron el cuerpo de un hombre con signos de agresión en la cabeza, compatibles con el uso de un elemento contundente.

La víctima fue identificada como Abraham Maldonado de 73 años.

En el lugar robaron una bomba de agua, cien mil pesos y un teléfono celular que, según indicó una fuente, pertenecía a la víctima.