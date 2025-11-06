Gendarmes secuestraron kilos de cocaína y marihuana.

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron cocaína y marihuana oculta en el interior de un tanque de combustible de un vehículo y por el hecho detuvieron a un hombre. Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró días atrás, gracias a la intervención del can antinarcóticos “Lev”, quien marcó y los gendarmes el lugar, donde terminaron hallando cocaína y marihuana.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró cerca del kilómetro 1212 de la ruta nacional N° 34, en el momento que los integrantes del puesto fijo de control perteneciente a la Sección “Chalicán” y Sección “Núcleo” dependientes del Escuadrón 60 “San Pedro”, detuvieron la marcha de un automóvil marca Volkswagen Suran, cuyo conductor viajaba hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán y en un primer momento se mostró evasivo ante las preguntas de los efectivos y envuelto en un estado de nerviosismo.

Al momento de la inspección, el can detector de narcóticos “Lev” de manera exaltada alertó a los funcionarios de la posible presencia de estupefacientes en el interior del vehículo. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal de turno, quien autorizó que se examine el vehículo y se identifique al conductor. De inmediato se realizó un registro por distintos sectores y en el interior del tanque de combustible, los efectivos extrajeron 14 paquetes que fueron sometidas a la prueba de campo narcotest, arrojando como resultado un total de 8 kilos 604 gramos de cocaína y 6 kilos 230 gramos de marihuana.

El procedimiento culminó con la detención del conductor, quien tenía como destino la ciudad de San Miguel de Tucumán. La Unidad Fiscal Federal de nuestra provincia dispuso el secuestro de los estupefacientes y del rodado. Además, el involucrado mayor de edad quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.