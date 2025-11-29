Detuvieron a la joven que mató a puñaladas a su novio

La adolescente de 16 años y principal sospechosa de asesinar a su novio de 20, Santiago Nahuel López Monte, en Lanús, fue detenida ayer en el partido bonaerense de La Matanza, tras permanecer más de dos días prófuga.

Su arresto se dio tras una serie de allanamientos realizados por la Policía Bonaerense. La encontraron en el último de los domicilios revisados.

El miércoles pasado, la joven se había escapado del lugar del hecho mientras la policía revisaba la casa, donde estaba el cuerpo de la víctima apuñalada.

La chica ahora quedó a disposición de la Justicia. La investigación del crimen está en manos del fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.

El violento episodio ocurrió el miércoles y fue alertado a través de un llamado al 911, en el que la adolescente le indicó a la Policía que su pareja se había lastimado con una reja y que estaba sin signos vitales. Poco después confirmaron que Santiago tenía heridas cortopunzantes en el abdomen.

Al lugar acudió personal de la Comisaría 4º de Lanús y una ambulancia del Same. Durante la primera revisión del cadáver, la profesional señaló que presentaba dos heridas en el costado izquierdo del torso: una debajo de la tetilla y otra más abajo. Según manifestó la médica, estas lesiones no eran compatibles con heridas producidas por una reja.

La adolescente que se encontraba junto al fallecido, le dijo a los médicos que Santiago "estaba vivo". "Decime a qué hospital lo llevas", le preguntó la joven a los médicos y luego se retiró de la escena.

De acuerdo con lo que trascendió, la familia de la víctima denunció que ya en varias ocasiones la adolescente fue violenta con su pareja.