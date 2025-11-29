Asaltaron a un taxista y a una pasajera a punta de pistola

"Motochorros" amenazaron con un arma de fuego a un taxista que circulaba con una pasajera y lo obligaron a conducir hasta un camino poco transitado, donde perpetraron el robo.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el violento episodio se registró días atrás alrededor de las 22.30 sobre una ruta vecinal de la localidad de La Esperanza.

Fue en esas circunstancias que dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta marca Skua, sin luces, interceptaron a un automóvil Chevrolet que cumplía el servicio de taxi y que circulaba con una pasajera.

Uno de los inculpados extrajo un arma de fuego, apuntó al conductor del vehículo y bajo amenazas de muerte lo obligó a conducir hasta un camino interno de tierra.

Allí, los malvivientes descendieron de la motocicleta y mientras vociferaban amenazas con un arma blanca cada uno, sustrajeron las pertenencias a las víctimas y emprendieron con dirección al lote Parapetí.

Luego del episodio de inseguridad, los damnificados se dirigieron de manera inmediata a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 y alertaron a los efectivos.

Al momento de radicar la denuncia, la mujer manifestó que fueron interceptados previo a ingresar al barrio 15 Hectáreas y que sufrió la sustracción de un teléfono celular. En tanto, el taxista fue despojado de la recaudación del día, equivalente a 60 mil pesos, y documentación personal.

Una comisión policial realizó recorridos en búsqueda de los inculpados, con las características aportadas por las víctimas, pero fue con resultados negativos hasta el momento.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.