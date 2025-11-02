Un sujeto es buscado por robar siete teléfonos de una oficina

Los agentes policiales de la Seccional 9° de la ciudad de San Pedro buscan al sospechoso que ingresó a la oficina de una distribuidora y se robó 7 teléfonos celulares y una computadora notebook. Las cámaras de seguridad captaron al inculpado, cuyas imágenes fueron acercadas a la dependencia al realizar la denuncia.

El hecho fue advertido días pasados cuando alrededor de las 7 llegó a la distribuidora de productos alimenticios el encargado del lugar para comenzar con su jornada laboral. En esas circunstancias, al entrar lo primero que notó fue un desorden generalizado, por lo que comenzó a observar los distintos sectores del inmueble ubicado sobre la avenida Uruguay, en la ciudad de San Pedro.

De esta manera, el encargado pudo constar que de la oficina de la administración de la distribuidora el sujeto que ingresó se llevó 7 teléfonos celulares y una computadora notebook.

Tras esto, informó lo sucedido a su jefe y luego comenzaron a observar las imágenes de las cámaras de seguridad que tienen instaladas. Así fue posible ver que alrededor de las 1.20 un hombre ingresó a la distribuidora por el techo del tinglado para luego descender una vez en el interior.

Finalmente, horas más tarde se acercaron a la Seccional 9° para realizar la denuncia por robo y acercar el video con las imágenes del sospechoso, a quien se le visualiza el rostro.