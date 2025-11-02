Recuperaron objetos robados en una finca

El personal policial de la Unidad Regional 2 logró esclarecer el robo de distintos elementos de una finca de la localidad de Rodeíto, tras los allanamientos realizados en domicilios de Santa Clara y El Piquete, luego de una denuncia. Además, fueron detenidos dos hombres relacionados a los ilícitos, quienes fueron trasladados a la dependencia para quedar a disposición de la Justicia.

El robo de elementos en la zona rural jujeña es un delito del cual las seccionales policiales reciben diariamente, aunque no en la misma cantidad que en las áreas urbanas.

En este caso, el trabajo de investigación de la Unidad Regional 2 con asiento en la ciudad de San Pedro dio sus frutos. Así fue que desde la Fiscalía, con competencia en las pesquisas realizadas, días pasados se ordenó el allanamiento de domicilios.

De esta manera, los uniformados pudieron encontrar en las propiedades 11 bidones de herbicida, 2 garrafas de 10 kilos y una amoladora, entre otras pertenencias que fueron denunciadas como robadas días atrás.

Además, se procedió a la detención de dos hombres mayores de edad que se encontraban en los domicilios inspeccionados y luego fueron trasladados a la Seccional 53° de Rodeíto. También, tras la concreción del operativo y la recuperación de los mencionados elementos, fueron llevados a la dependencia policial.