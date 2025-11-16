Denunciaron que fueron estafados por $1,5 millones

Dos hombres denunciaron que fueron estafados por la suma cercana a los 1,5 millones de pesos, en dos hechos ocurridos en la capital jujeña y en la localidad de Yuto. Los engaños consistieron en la compra de una supuesta antena para un servicio de internet y en la comunicación con el aparente representante de una tarjeta de crédito.

El primero de los casos tuvo lugar días pasados en la ciudad capital alrededor de las 21, en momentos que la víctima se encontraba en su domicilio utilizando la red social Facebook. En esas circunstancias, observó la publicidad de un conocido servicio de internet satelital en donde también aparecía un número de contacto para los interesados.

Por esa razón, el denunciante se puso en contacto por medio de Whatsapp para averiguar las condiciones de pago para el servicio publicitado.

Así fue cómo un supuesto asesor de la empresa le aseguró que el costo era de un millón de pesos y que en los próximos días iba a recibir la antena para luego poder tener la prestación de internet prometida. Cabe aclarar que en el sitio oficial de la empresa se promociona la antena a 142 mil 500 pesos, por el kit mini, y a 374 mil pesos, por el kit standard.

Fue entonces que la víctima transfirió el millón de pesos al alias que le pasaron, aunque con el correr de los días la antena no llegó a su domicilio.

En consecuencia, el damnificado se dirigió a la Dirección General de Investigaciones del barrio capitalino Chijra y denunció lo sucedido.

En Yuto

Mientras que la segunda denuncia por estafa sucedió días atrás en la localidad de Yuto, cuando la víctima se encontraba utilizando la red social Facebook para saber cuál era el número de teléfono de una entidad financiera que presta el servicio de tarjeta de crédito. De esa manera fue que encontró un contacto, al cual llamó para realizar un reclamo referido a que no le impactaba en la cuenta un pago realizado.

Así fue cómo desde el otro lado de la línea se presentó un supuesto representante de la empresa de crédito, quien escuchó su reclamo.

Tras esto, el aparente operador le aseguró que debía transferir la suma total del dinero que tenía en su cuenta a otras cuentas que le proporcionó.

Por esa razón, el denunciante envío el monto de 427 mil pesos mediante dos transferencias. No obstante, más tarde continuó solicitándole más dinero con la excusa de que le iba a solucionar el inconveniente.

Con el correr de las horas, al damnificado no le devolvieron el dinero ni le solucionaron el problema que tenía con la cuenta de la tarjeta de crédito, por lo que se acercó a la Seccional 22° y realizó la denuncia.