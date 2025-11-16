Atacó a golpes a su pareja embarazada de siete meses

Un hombre fue detenido luego de protagonizar un hecho de violencia de género en la localidad de La Ovejería, donde atacó a golpes en el rostro a su pareja que cursa el séptimo mes de embarazo.

La víctima aprovechó que el agresor salió del domicilio y alertó a los efectivos, que lo detuvieron mientras ingería bebidas.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 17 en un domicilio ubicado en un sector del barrio 25 de Mayo de la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que un joven de 23 años mantuvo una acalorada discusión con su pareja, de 22 y que cursa el séptimo mes de embarazo, que concluyó cuando la atacó a golpes en el rostro.

Luego de la feroz agresión, el inculpado se retiró del domicilio y la víctima se dirigió rápidamente a la Subcomisaria La Ovejería.

En la dependencia policial la mujer relató el violento episodio a los efectivos e indicó que durante la agresión casi pierde el conocimiento, por lo que teme por su vida. Además aportó el lugar donde el irascible sujeto se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas.

Asimismo, la víctima fue asistida por personal médico.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Por tal motivo, una comisión policial se dirigió al lugar indicado por la víctima y procedió a la aprehensión del agresor, quien quedó a disposición de la Justicia.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Subcomisaría La Ovejería, por directivas del representante fiscal.